Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anlardan kareleri servis etti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yönettiği anların fotoğrafları servis edildi.

"AKAR HAREKATI YERİNDE SEVK VE İDARE EDİYOR"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde bulunan Bakan Akar, 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yerinde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti
Hulusi Akar, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:47 
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