MSB'den, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti'ne ilişkin paylaşım - Son Dakika

2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Asgari ücrette rakamlar ortaya çıkmaya başladı! Masada 3 farklı zam senaryosu var

Kılıçdaroğlu 10 temel gıdayı sayıp marketlere çağrıda bulundu: Bu ürünlere zam yapmayın

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti'nin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvvetimiz, her türlü acil durum için daima göreve hazır" ifadeleri yer aldı.

Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi

Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi