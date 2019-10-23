MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04
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