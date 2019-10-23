Son Dakika Haberleri: MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

28 dakika önce

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." denildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04 
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