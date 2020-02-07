MSB'den 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den 'bayrak' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'bayrak' paylaşımı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.

MSB'den 'bayrak' paylaşımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafını paylaştı. Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafı, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaşıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:21 Kaynak: DHA
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