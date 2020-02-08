MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerine ilişkin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerine ilişkin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından, "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor.

Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, "Ne fırtına, ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Bizler Türk milletinin gücüyüz paylaşımı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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