Mehmetçik, Bosna Hersek'teki bir ilkokula Türkçe dershanesi yaparak yetkililere teslim etti.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, "Bosna Hersek'te destek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bölgede görev yapan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yapımını tamamladığı Gorani İlköğretim Okulu Türkçe Dershanesi yetkililere teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB'den Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi - Son Dakika