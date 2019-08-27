Son Dakika Haberleri: MSB'den "Büyük Taarruza" özel video dizisi
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MSB'den "Büyük Taarruza" özel video dizisi

34 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kurtuluş Savaşı'nın en önemli zaferlerinden biri "Büyük Taarruz"u anlatan video dizisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MSB'den

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kurtuluş Savaşı'nın en önemli zaferlerinden biri "Büyük Taarruz"u anlatan video dizisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından "Zaferin Ayak Sesleri Büyük Taarruz" kapağıyla yapılan paylaşımlarda, Büyük Taarruz'a 26 Ağustos'ta başlandığı, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında süngü hücumu yapan Türk kuvvetlerinin Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi'ni aldığı görüntüler yer aldı.

Videoda, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türklerin, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ile Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağı vurgulanıyor.

MSB'nin sosyal medya hesabında, "Bayraklaşan bir milletin vatanlaşan destanı" mesajı ile verilen videonun ardından 27 Ağustos 1922'yi anlatan ikinci bir video paylaşımına da yer verildi.

Bu videoda da 27 Ağustos'ta taarruza devam eden Türk kuvvetlerinin, Yunan mevzilerini ele geçirerek Afyonkarahisar'a girdiği anlatılıyor.

İkinci videoda ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Meclise gönderdiği mesajında yer verdiği, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının müstesna kıymet ve kabiliyeti sebebiyle yüksek meclisi tebrik ederim. Komutanlarımızın sevk ve idarede düşman komuta heyetine üstünlüğü belirgin bir surette görünmektedir." ifadeleri paylaşıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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