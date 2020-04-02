MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

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MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı
COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor. Mehmetçiğimiz her zaman asil milletimizin yanında olmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:41 Kaynak: AA
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