MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı

COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor. Mehmetçiğimiz her zaman asil milletimizin yanında olmaya devam edecek.