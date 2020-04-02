MSB'den COVID19 ile mücadele tedbirleri paylaşımı - Son Dakika

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MSB'den COVID19 ile mücadele tedbirleri paylaşımı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı COVID19 ile mücadele tedbirleri Yemekhane ve koğuşların havalandırılması ANKARA - COVID19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı
COVID19 ile mücadele tedbirleri
Yemekhane ve koğuşların havalandırılması ANKARA - COVID19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:21 Kaynak: AA
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