MSB'den COVID19 ile mücadele tedbirleri paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı

COVID19 ile mücadele tedbirleri

Yemekhane ve koğuşların havalandırılması ANKARA - COVID19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.