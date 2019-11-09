Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı
Son Dakika Güncel MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı

MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı

8 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı.

MSB'den 'Daima kalbimizdesin Atatürk' paylaşımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla video yayınlandı. Atatürk'ün kişisel eşyalarının anlatıldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saat 09.05'te, 10 Kasım'a özel video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoda, Atatürk'ün kişisel eşyalarının kendisine gelen ve manevi evlatlarına verdiği hediyeleri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından kalanların sergilendiği eserler anlatıldı. Ayrıca videoda çok sevdiği köpeği Fox ve Çankaya'daki çalışma odasının bir örneği ve bir bal mumu heykeli anlatıldı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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