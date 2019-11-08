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Son Dakika Genel MSB'den 'Daima Kalbimizdesin' paylaşımı

MSB'den 'Daima Kalbimizdesin' paylaşımı

6 saat önce

MSB'den 'Daima Kalbimizdesin' paylaşımıANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in anlatıldığı video hazırlandı.

MSB'den 'Daima Kalbimizdesin' paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'in anlatıldığı video hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saat 09.05'te, 10 Kasım'a özel video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videoda "Bir gün elbet öleceğim, milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dağlanan şanlı Türk Bayrağı görmek istiyorum.." mesajına yer verildi. Atatürk'ün ebedi istirahatgahının her zaman Ankara Kalesinde bulunan Türk Bayrağını gördüğü belirtilirken, mezarının islami kurallara göre gömüldüğü ifade edildi. Video'da mezarının etrafında vazolarda bulunan toprakların 81 ilden getirilip konulduğu anlatılırken, ek olarak da toprakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ve Azerbaycan getirildiği belirtildi.

Video'nun sonunda ise 'Atamız her daim kutsal vatan toprakların da milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir" denildi.

MSB'den 'Daima Kalbimizdesin' paylaşımı

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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