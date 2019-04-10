Msb'den Denizdeki Canlılarla Dostluğun İspatı
1 saat önce
MSB'den denizdeki canlılarla dostluğun ispatıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi twitter hesabından dış basında yer alan iddialara yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:07 Kaynak: İHA
MSB'den denizdeki canlılarla dostluğun ispatı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), resmi twitter hesabından dış basında yer alan iddialara yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi twitter hesabından, bir kısım dış basında yer alan iddialara karşılık olarak yayımladığı görüntülerde yunuslar ile olan dostluklarını gösterdi.
MSB'nin resmi twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri
, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor"
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