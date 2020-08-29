MSB'den dördüncü Malazgirt paylaşımı - Son Dakika

MSB'den dördüncü Malazgirt paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin dördüncüsünü yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, " Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin dördüncüsünü yayımladı. Belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin dördüncüsünü yayımladı. Söz konusu belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar aktarıldı. Büyük Taarruz'un dördüncü gününde Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini dört bir taraftan sardığı belirtilen belgeselde, geri çekilmeye başlayan Yunan kuvvetlerinin yok edilmesi devam ederken, Türk milletine ve mensubu olmaktan gurur duyduğu milletinin bağrından çıkan Mehmetçiğine güvenen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kullanılan, "Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır" ifadeleri hatırlatıldı. (Mevlüt Hasgül/İHA)

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