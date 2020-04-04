MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, 67 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda 81 askerin şehit olduğu Dumlupınar Denizaltı kazasını andı.
Milli Savunma Bakanlığı, 67 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda 81 askerin şehit olduğu Dumlupınar Denizaltı kazasını andı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 yıl önce bugün elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz, son nefeslerinde "Vatan Sağ Olsun" diyen Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyoruz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:20 Kaynak: İHA
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