Son Dakika Haberleri: MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
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MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

6 saat önce

Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.

MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı, System.String[]

Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/ YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Çocuk Hakları Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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