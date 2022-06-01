MSB'den "EFES-2022 Birleşik Tatbikatına" ilişkin paylaşım - Son Dakika
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MSB'den "EFES-2022 Birleşik Tatbikatına" ilişkin paylaşım

01.06.2022 23:31

MSB'den "EFES-2022 Birleşik Tatbikatına" ilişkin paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, "EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına" ait görüntüleri paylaştı.

MSB'den "EFES-2022 Birleşik Tatbikatına" ilişkin paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına" ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, Millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor" denildi.

MSB'den EFES-2022 Birleşik Tatbikatına ilişkin paylaşım
MSB'den EFES-2022 Birleşik Tatbikatına ilişkin paylaşım
MSB'den EFES-2022 Birleşik Tatbikatına ilişkin paylaşım
MSB'den EFES-2022 Birleşik Tatbikatına ilişkin paylaşım

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MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den 'EFES-2022 Birleşik Tatbikatına' ilişkin paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den "EFES-2022 Birleşik Tatbikatına" ilişkin paylaşım - Son Dakika
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