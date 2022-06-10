MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı

10.06.2022 11:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlık, dün tamamlanan tatbikatla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı
MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı
MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı
MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı

YORUMLAR
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MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı - Son Dakika
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