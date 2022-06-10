Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı - Son Dakika

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