Milli Savunma Bakanlığı (MSB) EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, "Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz - İHA)
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı - Son Dakika