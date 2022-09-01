MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı

MSB Twitter hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi" denildi.

Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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