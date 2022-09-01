MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı

01.09.2022 20:05

MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.

MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.

MSB Twitter hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi" denildi.

YORUMLAR
500
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. AA'nın 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri' çalışması beğeni topladı AA'nın 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri' çalışması beğeni topladı
Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement