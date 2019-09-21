Son Dakika Haberleri: MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama
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MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama

23 dakika önce

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

MSB'den ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama, System.String[]

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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