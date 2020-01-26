MSB'den Elazığ ve Malatya'da yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den Elazığ ve Malatya'da yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama - Son Dakika

MSB'den Elazığ ve Malatya'da yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden kısa süre sonra personelin genel maksat helikopteri ile bölgeye intikal ederek yaralıların hastanelere tahliyelerine destek verdiğini bildirdi.

MSB'den Elazığ ve Malatya'da yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden kısa süre sonra personelin genel maksat helikopteri ile bölgeye intikal ederek yaralıların hastanelere tahliyelerine destek verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden, "Devletimiz bir ve bütün olarak, bütün kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracaktır" notuyla paylaşılan infografikte, Bakanlık personelinin kısa sürede bölgeye ulaşarak, ihtiyaçların belirlenmesi, yaralıların hastanelere tahliyesine destek, arama-kurtarma faaliyetlerine destek gibi çalışmalar sürdürdüğü kaydedildi.

(İHA)

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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