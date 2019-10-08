Son Dakika Haberleri: Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı
Son Dakika Güncel Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

Msb'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı öncesi, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. 'Engel tanımaz aşarız' notu ile paylaşılan videoda, komandoların eğitimdeki görüntülere yer verildi. Komandoların, karada ve denizde gerçekleştirdiği eğitimlerinden hazırlanan ve 2 dakika 20 saniye süren video, "Allah Türk Komandosunu korusun" mesajı ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
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