MSB'den Erbil'deki saldırıyı kınama
3 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
(MSB), Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden paylaştığı mesaj ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Mesajda, "Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
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