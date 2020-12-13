MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele harekatı kapsamında, son bir ayda icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktop,"Bu kapsamda, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla imzalanan anlaşma çerçevesindeki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son bir ay içerisinde 29'u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığını vurgulayan Aktop, "34 bin 264 şahıs, hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24'ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu yakalanmıştır." bilgisini verdi.

Aktop, Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29'u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekat alanlarında halen mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla alt yapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir. Türkiye, İdlib'de garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Bu çerçevede gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlibli vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimizin emniyet ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınmaktadır."

Azerbaycan'daki gelişmeler

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek "Ortak Merkez"in en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların Azerbaycan ve Rusya ile koordineli olarak sürdürüldüğünü aktaran Aktop, diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla, Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) Birliğince, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edildiğini, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerince de eğitim verildiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın öz topraklarını, Ermenistan işgalinden kurtarmasını bir kez daha kutladıklarını belirten Aktop, Türkiye olarak, Azerbaycan Türkü'nün bundan sonra da yanlarında olmaya devam edileceğini bildirdi.

"Türkiye, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır"

Şebnem Aktop, Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edildiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'daki 5 eğitim merkezinde eğitimler sürdürülmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine, Karadeniz'de Fatih sondaj gemimiz ile OCEANIC Sismik Araştırma gemisine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

"TSK, üç kıtada barışa katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir"

A400M projesi kapsamında, A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılmasının planlandığını ifade eden Aktop, "Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 9 adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şebnem Aktop, "Meltem-3 Projesi" kapsamında, ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının, 11 Aralık'ta teslim alınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğine işaret ederek, proje kapsamında geriye kalan 5 uçağın, 2021 içerisinde teslim alınacağını kaydetti.

Bu proje kapsamındaki uçakların daha fazla havada kalabildiğini ve daha gelişmiş tespit, sevk idare ve silah sistemlerine sahip olduğunu vurgulayan Aktop, şunları kaydetti:

"TSK, üç kıtada 11 farklı bölgede, 14 göreve yaklaşık üç bin personel ile barışa katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir. Türk ticaret gemilerinin de yoğun bir şekilde seyir yaptığı Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda, deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 151'e, altıncı kez Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edilmiştir. 25 Haziran'da başlayan Komutanlık görevi, 10 Aralık 2020 tarihinde törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilmiştir. 2021 Yılında NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66'ncı Mekanize Piyade Tugayının sertifikasyonu kapsamında, 8 ülkeden 25 personelin katılımıyla, 14-18 Aralık tarihleri arasında EURASIAN BRIDGE NATO tatbikatı Çorlu'da icra edilecektir. Türkiye, bölgesel ve küresel barışa destek için hak, alaka ve menfaatlerimiz doğrultusunda her kıta ve bölgede şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir."

"15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarında ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini aktaran Aktop, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, salgınla mücadele kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı kurumların imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle bugüne kadar yaklaşık 155 milyon cerrahi maske, 155 bin N-95 tip maske, 620 bin tulum, 500 ton dezenfektan üretilmiş, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlar ile diğer Bakanlık ve kurum, kuruluşlara ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dağıtımı yapılmıştır."