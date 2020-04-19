MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı (2) - Son Dakika
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MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı (2)

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında haftalık maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini ise 40 bin litreye çıkarmayı planlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında haftalık maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini ise 40 bin litreye çıkarmayı planlıyor.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısınının görüntüleri, basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.

Koronavirüs ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, karargah ve birliklerin dışarıdan ziyaretçi girişlerine kapatılması nedeniyle Bakanlık tarafından ikinci defa yapılan uygulamada, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

TSK'nın kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyonun huzur ve güvenliğini her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaya devam ettiğini belirten Aktop, Koronavirüs salgını ile mücadelede Milli Savunma Bakanlığının da diğer kurumlarla koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler aldığını, gelişmeler ışığında proaktif bir yaklaşımla bireysel ve kurumsal tedbirler almaya devam ettiğini ifade etti.

Bakanlık bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak sistematik şekilde hareket tarzları üretildiğini, risk ve durum değerlendirmesinin yapıldığını aktaran Aktop, şunları söyledi:

"Salgın ile mücadele kapsamında Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda, Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce, alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca, maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır. Kovid-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurtdışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Numune hammadde ile Ar-Ge çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir."

-Terhis ve celplerin ertelenmesi

Tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra adı verilen mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını anımsatan Aktop, "Üretimin olabildiğince yükseltilerek sadece silahlı kuvvetlerimizin, diğer bakanlıklarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda imkanlar ölçüsünde dost ve müttefik ülkelerin desteklenmesi de önem arz etmektedir" diye konuştu.

Yurt çapında çok geniş kapsamlı bir hareketliliğe sebebiyet verecek terhis ve celplere ilişkin, nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencin silahaltına alınmasının ertelendiğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatıldığını anımsatan Aktop, "Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuzdadır. Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir" dedi.

İdlib'deki gelişmeler

İdlib'de Rusya Federasyonu ile 5 Mart'ta varılan mutabakat kapsamında Güvenli Koridor'da sonuncusu 15 Nisan'da olmak üzere toplam 4 Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini belirten Aktop, "Ateşkesin muhafazası maksadıyla, mutabakatla üzerinde anlaşılan hususlar Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir. Gözlem noktalarımız ve mevzilerimizde müteyakkız bulunulmaktadır. Gelişmeler bölgedeki birliklerimiz tarafından dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Bölgesi'nde son on beş gün içinde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/ YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan Aktop, "22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 16 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 42 devriye icra edilmiştir" diye konuştu.

Terörle mücadele

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbirin alındığını, mayın/EYP temizliğine, altyapı ve günlük hayatı destek faaliyetlerine devam edildiğini aktaran Aktop, "Son 15 gün içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Terörle mücadele harekatlarına ilişkin de bilgi veren Aktop, şunları söyledi:

"Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son on beş gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, bol miktarda havan mühimmatı, 2 AT-5 güdümlü tanksavar silahı, 58 RPG-7 tanksavar silahı ve mühimmatı, 47 el bombası, bol miktarda C-3 patlayıcı madde ile amonyum nitrat, 161 fünye, 34el yapımı patlayıcı madde, 3 mayın ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 19 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir."

Aktop, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda son 15 günde 35 binden fazla karton sigara ve 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 3 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanmış, bir PKK/KCK terör örgütü mensubu da teslim olmuştur. Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini dile getiren Aktop, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir, 5 bin 34 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı (2)

Koronavirüs, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:12 Kaynak: AA

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