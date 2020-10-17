MSB'den, 'Fatih' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den, 'Fatih' paylaşımı
17.10.2020 15:08
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.
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