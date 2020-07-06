MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale, Gelibolu, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Gelibolu Yarımadası'ndaki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
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