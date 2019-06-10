MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu
5 saat önce
MSB, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:13
MSB, "Akit TV
'de, TSK
'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.
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MSB, Akit TV'de generallere hakaret edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu
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