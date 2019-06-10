Son Dakika Haberleri: MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu
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MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu

5 saat önce

MSB, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.

MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu, System.String[]
MSB, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:13 
TSK, TV, Ekonomi
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