MSB'den göğüsleri kabartan paylaşım - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, birçok zorlu görevin üstesinden gelen kahraman askerlerimizin helikopterlerle yaptıklarını paylaştı.

"TİTRER HEYBETİNDEN YERLE GÖK"

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bin yılların ardında yoğrulan bir öz, vatan için ölmeye verilmiş bir söz toprağımı bekleyen kahramanım, titrer heybetinden yerle gök!" dörtlüğüyle "Kahraman pilotlarımız envanterimizde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor" paylaşımını yaptı.

VİDEO PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, pilotların helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden nasıl gelindiğini gösteren bir de video paylaştı.