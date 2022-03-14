MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

14.03.2022 14:55

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuşa hazırlık ve hedefleri imha görüntülerini "Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz" notuyla paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının uçuşa hazırlık ve hedefleri imha görüntülerini "Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz" notuyla paylaştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin uçuşa hazırlık görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. "Semalara yükselen çelikten bir güç, çelikten daha sağlam bir öz, yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" mesajıyla paylaşılan görüntüde pilotların uçaklara binip havalanması ve belirlenen hedefleri imha etmeleri de yer aldı.

MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı - Son Dakika
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