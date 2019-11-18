Son Dakika Haberleri: MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi
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MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından "Bayrak bir milletin onurudur" başlığıyla yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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