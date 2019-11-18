Son Dakika › Güncel › MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi - Son Dakika
MSB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bayrak tepkisi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınadıklarını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından "Bayrak bir milletin onurudur" başlığıyla yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.
(Mehmet Kalay/ İHA)
AEK, Mehmetçik'e destek veren Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti! Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! Galatasaray'a Muslera şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takımımızda 5 ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor!