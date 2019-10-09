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Msb'den harekat açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Msb'den harekat açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır" denildi. Bakanlık ayrıca, operasyona ilişkin fotoğraf paylaştı.

MSB: SAAT 14.00'TEN İTİBAREN BİLGİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
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