Son Dakika Haberleri: MSB'den "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" açıklaması
Son Dakika Güncel MSB'den 'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır' açıklaması

MSB'den "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir.

MSB'den

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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