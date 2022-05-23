MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı

23.05.2022 10:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akdeniz Eğitim Görevi sırasında nefes kesen görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda" dizesine yer verdi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
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Kaynak: İHA

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