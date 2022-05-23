MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı

23.05.2022 21:13

MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı MSB: "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal...

MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı

MSB: "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akdeniz Eğitim Görevi sırasında nefes kesen görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda" dizesine yer verdi.

MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı
MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı

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Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen 'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı - Son Dakika
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