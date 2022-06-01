MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video - Son Dakika
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MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video

01.06.2022 11:39
MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 111'inci kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 111'inci kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı.

MSB tarafından hazırlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının tanıtıldığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede büyük beğeni alan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının üstün kabiliyetlerine yer verildi.

Yerli ve milli mühimmatla donatılan F-16'ların tatbikat ve operasyon görüntülerinin yanı sıra Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları da videoda yer aldı.

MSB'nin kuruluş yıl dönümü videosu, "Yıldırım kelimesi tarife yetmez. Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri ile paylaşıldı.

MSB, özel broşürle de Komutanlığın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin bu paylaşımında ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video - Son Dakika


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