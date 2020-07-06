MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı - Son Dakika

MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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