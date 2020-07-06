MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı - Son Dakika

MSB'den, 'havada yakıt ikmali' videosu paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki tanker uçakların havada sağladığı yakıt ikmali ile Türk hava gücünün arttığına dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, tanker uçağın havada muharip uçağa sağladığı yakıt ikmal desteği yer aldı.ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:27 Kaynak: DHA
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