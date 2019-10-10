Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı
Son Dakika Genel MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı

MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı

1 saat önce

MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.

MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.

MSB, yayımladığı mesajda, "Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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