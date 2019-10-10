MSB'den 'Herekat devam ediyor' mesajı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.
MSB, yayımladığı mesajda, "Barış Pınarı Harekatına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat'ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. - ANKARA
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