MSB'den hızlandırılmış helikopter kokpiti görüntüleri - Son Dakika

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Vatan aşkıyla çarpar kalbim; yaz, kış, dört mevsim... Kahraman pilotlarımızın helikopter kokpitinden çektiği görev uçuşu..." notuyla paylaşılan video da, yağmurda karda görev uçuşu yapan helikopterlerin hızlandırılmış çekimi yer aldı.

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