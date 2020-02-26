MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den 'Hocalı Katliamı' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

MSB'den "Hocalı Katliamı" paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 28 yıl önce işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlar rahmetle anıldı.

MSB'den

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 28 yıl önce işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlar rahmetle anıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliam ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "28 yıl önce Dağlık Karabağ'ın Hocalı Kasabası'nda Ermeniler tarafından acımasızca katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' diyerek Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz ve bu katliamı yapanları unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Dağlık Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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