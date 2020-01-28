MSB'den İdlib açıklaması - Son Dakika
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MSB'den İdlib açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye devam ettiği, bu durumun imzalanan Astana ve Soçi Mutabakarları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarının güvenliğini tehlikeye atması durumunda karşılık verileceği bildirildi.

MSB'den İdlib açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye devam ettiği, bu durumun imzalanan Astana ve Soçi Mutabakarları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarının güvenliğini tehlikeye atması durumunda karşılık verileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen ateşkese rağmen rejim güçlerinin, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği belirtildi.

İmzalanan mutabakatlar çerçevesinde Gözlem ve Kontrol Noktalarının tehlikeye girmesi durumunda karşılık verileceği kaydedilen açıklamada, "Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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