MSB'den İdlib açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un konuşması

MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır."