MSB'den İdlib açıklaması - Son Dakika
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MSB'den İdlib açıklaması

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un konuşması MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un konuşması

MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır."

MSB'den İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:21 Kaynak: AA
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