MSB'den İdlib açıklaması - Son Dakika

MSB'den İdlib açıklaması
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un konuşması MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un konuşması
MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu bildirdi.
MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır."
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