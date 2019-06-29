Son Dakika Haberleri: MSB'den İdlib uyarısı: Atışların devam etmesi halinde, karşılık verilecek
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MSB'den İdlib uyarısı: Atışların devam etmesi halinde, karşılık verilecek

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı.

MSB'den İdlib uyarısı: Atışların devam etmesi halinde, karşılık verilecek, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, malzeme zayiatı da verilmediği belirtildi. Rusya nezdindeki girişimler sonucu rejim güçlerince yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde, karşılık verileceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.
Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.
Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.
Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.
Durum yakından takip edilmektedir."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Suriye, İdlib, Güncel
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