Üye Girişi
MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika

MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama

09.07.2021 15:02
MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili, "Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili, "Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının acil ve öncelikli ihtiyacı olan ve açık kalan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi maksadıyla bakanlığa bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçinin açıktan alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilana çıkıldı. Bakanlık, konuyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde 'Kamu kurum ve kuruluşlarınca orta öğretim ve daha alt düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde eğitim şartı aranmaksızın başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir' hükmü yer almaktadır. Açıktan işçi alım faaliyeti, söz konusu Yönetmelik esasları çerçevesinde kamuoyuna Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulmuş ve başvurular İŞKUR tarafından 2-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden de ayrıca söz konusu alıma ilişkin duyurular yapılmıştır. İlanda belirtilen şartları haiz tüm vatandaşlarımız söz konusu işçi alımına başvuru yapabilmiştir. İŞKUR tarafından alınan başvuruların tamamı Bakanlığımıza iletilecektir. Aynı yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen geçmiş alım faaliyetlerinde; a. 2019 yılında (600 işçi temini) İŞKUR'a 35 bin 697 kişi başvuruda bulunmuş olup, kura ve belge kontrolü sonucunda 2 bin 325 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. b. 2020 yılında (bin 72 işçi temini) İŞKUR'a 81 bin 230 kişi başvuruda bulunmuş olup, kura ve belge kontrolü sonucunda 3 bin 746 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır" denildi.

2 bin 533 işçi alımına ilişkin başvuruda bulunan aday bilgilerinin İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilmesini müteakip uygulamalı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla ilgili Yönetmelik hükümleri gereği noter huzurunda 28 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamalı/sözlü sınava söz konusu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereği açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Kurada ismi çıkan adaylar ilan edilen yerlerde ve tarihlerde uygulamalı/sözlü sınava alınacaktır. Kura çekimi geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda kamera ile kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında ve manuel müdahale olmadan gerçekleştirilecektir. Kurayı izlemeye gelenler arasından kura salonunun kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sayıda adaya kura çekimini canlı takip etme imkanı sağlanacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi şeffaf bir şekilde ve kura çekimini izlemeye gelen adaylara açık olarak gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir." - ANKARA

MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İŞKUR, Milli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti 21:34 Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme 21:18 Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede 20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor 20:32 Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı         
21:52
Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu         
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi         
20:50
Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu         
20:44
Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu         
20:22
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu         
18:41
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi         
18:19
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 22:02:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB'den işçi alımına ilişkin iddialarla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement