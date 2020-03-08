MSB'den kadınlar günününe özel video - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB'den kadınlar günününe özel video - Son Dakika

MSB'den kadınlar günününe özel video

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

MSB'den kadınlar günününe özel video, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verildi.

Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulunduğu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."

Milli Savunma Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine ANTALYA Yaşlı kadını ezen sürücü Tencereler devrildi sandım

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:23:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB'den kadınlar günününe özel video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]