MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı
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MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajıMilli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:40 Kaynak: DHA
MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
mesajı Milli Savunma Bakanlığı
, Twitter
hesabından paylaştığı video ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yaşını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."
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