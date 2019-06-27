Son Dakika Haberleri: MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı (2)
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MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı (2)

1 saat önce

BAKAN AKAR MESAJ YAYIMLADIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı (2), System.String[]

BAKAN AKAR MESAJ YAYIMLADI
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarKara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kara Kuvvetlerimiz; kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür. Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. 'Ordu millet' anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir."  

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Huzur, Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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