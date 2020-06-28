MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım - Son Dakika

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihine vurgu yapılan videoda, operasyonlar ve tatbikatlara ait anlara yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşılan videoda, nefes kesen operasyonlar ve tatbikatlara yer verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?

Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt

YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak

Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi