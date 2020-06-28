MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım - Son Dakika

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.

MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım

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ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihine vurgu yapılan videoda, operasyonlar ve tatbikatlara ait anlara yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle paylaşılan videoda, nefes kesen operasyonlar ve tatbikatlara yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel MSB'den Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde videolu paylaşım - Son Dakika

Son Dakika

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